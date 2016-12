Tanzanie: Les camps de réfugiés burundais sont saturés, selon MSF

Dans un rapport publié ce mardi, la FIDH, et la Ligue ITEKA se sont préoccupées de la situation des… Plus »

« On est plutôt, ces derniers temps, dans une augmentation », note encore Laurent Ligozat. « C'est vrai que lors des premiers mois de l'année, il y avait eu une chute du nombre d'arrivées par rapport à l'année dernière, entre autres, où le gros des réfugiés était arrivé. Mais on constate depuis ces derniers mois une augmentation à nouveau du nombre de Burundais qui viennent se réfugier en Tanzanie », conclut-il.

« On a assisté à un quasi quintuplement du nombre de réfugiés ces quatre derniers mois. Et aujourd'hui à peu près, 10 000 réfugiés burundais arrivent chaque mois en Tanzanie. Le niveau de prise en charge ne suit pas du tout cette augmentation et nous sommes très inquiets pour la situation sanitaire et humanitaire à l'intérieur de ces camps pour les mois à venir », estime Laurent Ligozat, directeur adjoint des opérations de MSF.

