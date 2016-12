Kenya: Belgique / Karim Essikal - « Le coach attend de moi un rôle plus offensif »

La 32e session de l'Assemblée parlementaire paritaire (APP) du Groupe Afrique, Caraïbes, Pacifique et de… Plus »

« Tous les jours, je suis très heureux d'aller à Mouscron et je prends beaucoup de plaisir au contact du groupe, insiste Karim Essikal dans des propos relayés par le quotidien L'Avenir. Jouer le maintien apporte une toute autre pression qu'à Zulte Waregem, mais cela renforce mon expérience. Je suis prêt pour affronter Gand et je sais comment aborder les choses. Le coach attend de moi un rôle plus offensif. Cela fait donc quelques temps que je travaille comme numéro 8 et je m'habitue bien à cette position. J'ai déjà évolué là en réserves et j'ai marqué. C'est donc de bon augure... »

