Sierra Leone/Sénégal: Europe / Ligue 1 - Sankoh débute avec Guingamp, Bordeaux avec Kamano

Guingamp et Bordeaux se retrouve ce dimanche au Roudourou pour le compte de la 13ème journée de la Ligue 1. Surprise de ce début de saison - avec le leadership de l'OGC Nice - l'EAG d'Antoine Kombouaré est encore invaincu à domicile et pourrait bien le rester en fonction du Bordeaux qui leur fera face ce dimanche. L'En Avant Guingamp reçoit les Girondins de Bordeaux dans l'espoir de confirmer son très bon début de saison et d'acquérir son maintien en Ligue 1 le plus rapidement possible. Avec 21 points après 12 journées, l'EAG est sur la voie royale.

Capables du meilleur comme du pire, les Girondins se sont montrés très irréguliers depuis le début de saison, et de leur visage dépendra l'issue de ce déplacement au Roudourou. Les hommes de Jocelyn Gourvennec, huitièmes, veulent entamer une série après leur premier succès, en quatre rencontres, face à Lorient (2-1) et se rapprocher un peu plus des places européennes. Pour se faire, il faudra venir à bout d'une équipe guingampaise invaincue sur sa pelouse.

Les compositions pour la rencontre Guingamp - Bordeaux viennent d'être dévoilées. Seule surprise à Bordeaux par rapport à l'équipe annoncée, Kamano est titulaire à la place de Malcolm.