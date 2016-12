Afrique: Valens Ndayisenga remporte la 8e édition du Tour du Rwanda

Le vainqueur du Tour du Rwanda 2014 a terminé la compétition avec un temps de 21 heures, 15 minutes et 21 secondes, couvrant sept étapes et un prologue, une distance totale de 819,1 km. L'athlète de Rwandais, âgé de 22 ans, a battu la forte concurrence de son coéquipier Eyob Metkel, qui a terminé à 39 secondes de la deuxième place après un chrono de 21h16'00 ', tandis qu'Okubamariam a terminé troisième avec 21h16'51'.

Au lendemain de la 2e victoire d'étape du Rwandais Valens Ndayisenga (Dimension Data for Qhubeka), le leader de l'épreuve, au sommet du Mur de Kigali, se déroulait ce dimanche sur 108 kilomètres à Kigali, la 7e et dernière étape de cette 8e édition du Tour du Rwanda. 3e du classement général à 1 minute et 33 secondes, l'Erythréen Tesfom Okubamariam a tout tenté pour renverser Ndayisenga mais, s'il a réussi à remporter l'étape, il a échoué à prendre plus de 3 secondes au Rwandais, qui finit 3e de l'étape.

