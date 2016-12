Afrique du Sud/Zimbabwe: Afrique du Sud - Zimbabwe - Un nul, pas nul

Les deux équipes ont fait jeu égal (0-0) samedi dernier à Yaoundé.

Deux équipes qui jouent dur. Deux équipes d'un bagage technique presqu'équivalent. Afrique du Sud et Zimbabwe ont fait jeu égal (0-0) le 19 novembre 2016 lors de leur première sortie à la 10e édition de la CAN. Au stade Ahmadou Ahidjo, le public est resté, a veillé et s'est régalé devant ces deux équipes qui savent poser le ballon. Equilibre au niveau du pressing, variation de jeu, assurance chez les gardiennes de but... Les deux équipes ont joué solide et propre au cours d'une rencontre officiée par l'arbitre kenyane Carolyne Wanjala. Les équipes emmenées par les sélectionneurs Desiree Ellis (Afrique du Sud) et Shadreck Mlauzi (Zimbabwe) se sont-elles bien trop dévoilées lors de leur dernier match amical ? Pour le coach Shadreck, « la fatigue ne nous a pas permis de faire davantage, tout cela étant lié au fait que nous n'avons pas eu une bonne préparation ». Des Banyana Banyana qui ont faim mais qui n'arrivent pas à se positionner dans ce groupe A annoncé comme celui de la mort. Chrestinah Thembi, Léandre Wiloma Smeda, Bambanani Mbane sont restées impuissantes, en se heurtant à une défense zimbabwéenne acérée. Si Andile Dlamini, la gardienne des Banyana Banyana, était rassurante, elle a été accompagnée par le guide de l'arrière-garde, Janine Van Wyk. Elle a su, à chaque fois, contrer Rutendo Makore, avant-centre du Zimbabwe.

Ces étincelles sont « l'avant-goût de ce que nous pouvons faire. Le Cameroun, même s'il est chez lui, aura du mal contre nous ou l'Afrique du Sud », explique la capitaine des Mighty Warriors, la milieu de terrain, Talent Itai Mandaza. D'ailleurs, Desiree Ellis donne le ton : « contre le Cameroun, nous allons marquer des buts ». Fin de première journée dans un groupe A où le Cameroun pointe en tête. Le groupe reste ouvert pour tout le monde avec un point pour les Banyana Banyana et les Mighty Warriors.

« Nous allons parler à nos joueuses » Desiree Ellis, sélectionneur de l'Afrique du Sud.

«Nous avons eu beaucoup d'opportunités. Mais, il y a des jours où rien ne marche. Même si nous avions eu 20 minutes de plus, nous n'aurions peut-être pas marqué des buts. Nous espérons qu'ils viendront à la prochaine occasion. Nous sommes déçus parce que gagner le premier match nous aurait donné un peu plus de courage mais je crois que nous avons une équipe qui a une bonne mentalité, qui joue en groupe. Il nous reste à leur parler davantage ».

« C'est un bon match nul » Shadreck Mlauzi, sélectionneur du Zimbabwe.

« L'Afrique du Sud est une grande équipe. Nous avons eu un point, c'est une bonne chose. Nous espérons la victoire contre l'Egypte et le Cameroun. Nous ne nous sommes pas bien préparés. Nous avons disputé un match amical avant le début de la compétition la semaine dernière. Nous pensions que, venus ici, nous aurions l'occasion d'inscrire des buts. Nous avons transpiré sans obtenir le résultat. Il nous appartient de travailler ».