Sénégal: 4ème Sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement d'Afrique et du Monde Arabe - Le Premier ministre attendu, aujourd'hui, à Malabo

Le Premier ministre, Mahammad Boun Abdallah Dionne, prend part, aujourd'hui, au 4ème Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement d'Afrique et du Monde Arabe qui regroupera 67 pays africains et arabes, annonce un communiqué. Ce sommet se tient à Malabo, du 21 au 23 novembre 2016, autour du thème « Ensemble pour le développement durable et la coopération économique ».

Le document ajoute que le Sommet verra la participation de 67 pays africains et arabes qui discuteront des questions d'intérêts communs et élaboreront des stratégies pour consolider les liens historiques, économiques et géopolitiques entre les peuples frères de l'Afrique et du Monde Arabe.

« Le retour de monsieur le Premier ministre Mahammad Boun Abdallah Dionne à Dakar est prévu le 24 novembre 2016 », précise la même source.