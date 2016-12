Maroc: Visite du Roi du Maroc en Ethiopie - Placer les relations bilatérales sur une trajectoire prometteuse

Comme déjà annoncé pour l'après COP22 de Marrakech, tenue du 7 au 18 novembre courant, la deuxième partie de la tournée du Roi du Maroc en Afrique subsaharienne qui se devait d'être entamée après Kigali (Rwanda) et Dar es Salam (Tanzanie), vient de commencer, le 17 novembre 2016, par Addis-Abeba, la capitale de la République fédérale démocratique d'Ethiopie qui en constitue la première étape.

Faut-il rappeler que l'Ethiopie qui abrite le siège de l'Union africaine, accueillera le prochain sommet de cette organisation en janvier et que cette tournée royale vise d'abord et avant tout à consolider les alliances du royaume chérifien sur le dossier du Sahara et son implantation économique dans le continent.

Consolidation qui, cela va de soi, passe nécessairement, par la conquête de l'Afrique de l'Est qui compte des soutiens de poids, au nom du droit à l'autodétermination, du mouvement indépendantiste du Front Polisario.

Et même s'il s'agit aujourd'hui d'un premier pas vers des relations plus fructueuses entre les deux pays, force est de constater que l'Ethiopie attache une grande importance au renforcement de la coopération économique avec le Maroc, pays qui réalise d'importants progrès le propulsant au rang de l'économie la plus compétitive en Afrique.

Cela d'autant plus que la visite qu'effectue le Souverain marocain en Ethiopie devra, à coup sûr, placer les relations bilatérales sur une trajectoire prometteuse.

D'ailleurs, peu après un accueil officiel au Palais National à Addis-Abeba, par le Premier Ministre éthiopien, Monsieur Hailé Mariam Dessalegn, le Roi Mohammed VI a eu des entretiens en tête à tête avec le Chef de l'Exécutif qui ont porté essentiellement sur le retour du Maroc au sein de l'Union Africaine, le dossier des provinces sahariennes marocaines, les relations bilatérales ainsi que les sujets de l'heure sur les plans régional, continental et international.

Par la suite, le Roi du Maroc et le Premier Ministre éthiopien ont présidé la cérémonie de signature de nombreuses conventions et mémorandums Privé-Privé portant sur l'établissement de la plate-forme intégrée de classe mondiale pour la production d'engrais en Ethiopie, le domaine de l'eau, la mise en place d'un conseil bilatéral d'affaires, l'investissement entre Anouar Invest Group, BMCE Bank of Africa et la Commission éthiopienne mais aussi entre la Commission éthiopienne pour l'Investissement, Holmarcom et BMCE Bank et une autre entre la Commission éthiopienne pour l'Investissement et Tanger Med. SA.

En compagnie du Président de la République Fédérale Démocratique d'Ethiopie, Monsieur Mulatu Teshome, le Souverain marocain a également présidé la cérémonie de signature de sept conventions et accords bilatéraux Public/Public touchant la coopération économique, scientifique, technique et culturelle, les services aériens, la promotion du commerce, la double imposition de l'évasion fiscale, la protection réciproque des investissements, le domaine agricole et les énergies renouvelables.

A l'issue de ces deux cérémonies de signatures de conventions et d'accords bilatéraux, le Roi Mohammed VI et le Premier Ministre Ethiopien, Hailé Mariam Dessalegn, ont présidé le lancement du projet de réalisation d'une plateforme intégrée de classe mondiale pour la production d'engrais en Ethiopie.

Un mégaprojet industriel qui nécessitera un investissement de 2,4 milliards de dollars dans sa première phase, afin de produire 2,5 millions de tonnes/an d'engrais d'ici 2022. Ce qui rendra l'Ethiopie autosuffisante en engrais, avec un potentiel à l'export.

Comme quoi, cette étape éthiopienne de la deuxième partie de la tournée africaine du Souverain marocain vient d'envoyer un signal fort quant à l'enracinement du leadership panafricain du Maroc.

Une étape qui a été sanctionnée par un Communiqué Conjoint dans lequel le Premier Ministre éthiopien, Hailé Mariam Dessalegn, a exprimé «l'engagement ferme de l'Ethiopie pour la réalisation totale des valeurs et principes de l'Union Africaine», et souligné, à cet égard, son «soutien à la décision du Maroc de rejoindre l'Union Africaine dès le prochain sommet de l'UA».