Bénin: Enrico Navarra - «Faire des expositions en Afrique est une nécessité»

interview

« Faire des expositions à Cotonou et dans le reste de l'Afrique, ça n'a rien d'un geste romantique, je pense que c'est une nécessité. » Le collectionneur Enrico Navarra a prêté ses œuvres de Keith Haring pour rendre possible une exposition inédite en Afrique : « Keith Haring in Cotonou » qui vient d'ouvrir ses portes. Ce marchand français d'origine napolitaine n'est pas à son premier coup. En 2008, Navarra avait déjà prêté main-forte pour réaliser l'exposition « Basquiat » au même lieu, à la Fondation Zinsou au Bénin. Entretien.

RFI : D'où vient l'idée de faire une exposition Keith Haring à Cotonou, au Bénin ?

Enrico Navarra : C'est grâce à Marie-Cécile [Zinsou, directrice de la Fondation du même nom, ndlr] qui nous avait déjà entraînés à faire l'exposition Basquiat in Cotonou, il y a une dizaine d'années. Et comme on a énormément travaillé sur Keith Haring... Il fallait à tout prix Keith Haring en Afrique, à Cotonou. C'est vraiment un artiste qui a vécu pour les enfants. Son travail a toujours été orienté vers les enfants. C'était un peu sa démarche politique de disperser l'art partout, c'est pour ça qu'il a fait le Pop Shop [un magasin où Keith Haring a vendu des produits dérivés illustrés par lui-même, ndlr]. C'était un artiste vraiment politique, une politique engagée. Il faisait de la peinture et il avait un sens politique. Les deux étaient totalement indissociables. Je pense qu'il a fait ce qu'il fallait pour continuer à être avec les enfants, partout dans le monde. Il était beaucoup au Brésil, il y a un lien fort entre le Bénin et le Brésil. Il est allé au Japon, à Monaco, partout en Europe. En fait, il aurait été naturellement en Afrique certainement. Le message n'a pas besoin d'être décrypté, chacun peut s'approprier la lecture.

Est-ce important de présenter Keith Haring en Afrique, notamment au Bénin ?

Aujourd'hui, j'ai la certitude absolue que c'est important. Pourquoi ? À cause de la réaction du public, à cause de ce que ça apporte, à cause des gens qui s'y intéressent de plus en plus, il n'y a pas que les enfants, les adultes qui viennent de pays voisins. L'événement va créer une démultiplication beaucoup plus importante qu'en Europe ou aux États-Unis. Il va avoir des suites qu'il n'y aurait pas forcément en Europe ou aux États-Unis ou des suites peut-être plus visibles au Bénin.

Dans l'exposition, il y a beaucoup de dessins de Keith Haring, mais il y a un aspect très surprenant : les masques et une certaine forme de sculpture qui se rapprochent d'une certaine idée de l'Afrique.

C'est le chemin inverse. C'est Keith Haring qui s'est rapproché de l'art africain, comme Basquiat, comme Picasso, comme énormément d'artistes. C'est dans ce sens-là que ça s'est passé. Dans l'exposition, les masques, c'est une série de huit masques, elle fait le tour du monde.

Pour vous, est-ce que cela prend un sens particulier que Keith Haring soit en Afrique ?

Bien sûr. J'ai organisé dans le monde entier une dizaine d'expositions de Keith Haring et 25 expos de Basquiat. Aujourd'hui, les plus importantes, ce sont ces deux-là, les deux qui ont eu lieu à Cotonou.

Mais pourquoi présenter ces œuvres à un public qui n'est pas formé en art contemporain ?

Parce que c'était peut-être le moment de le faire. Il y a quand même la globalisation, l'image qui a circulé. La première fois quand j'étais à Cotonou, j'avais déjà essayé de monter une exposition de Basquiat en Afrique du Sud. Quand j'ai vu l'impact de l'exposition sur les enfants, je me suis rendu compte qu'ils avaient déjà les codes pour comprendre et que si on l'avait amené 15 ou 20 ans plus tôt, ça aura été un peu à contretemps. Il ne faut surtout pas que ce soit un Européen ou un Américain qui amène une exposition, qui a sa vision romantique de l'artiste et qui essaie de la faire partager au public en Afrique. Ça n'a pas d'intérêt. Il ne faut surtout pas que ce soit la vision qu'on ait nous de cet artiste, qu'on amène. Il faut l'amener là-bas comme un pèlerinage, pour que quand ça arrive, les gens se l'approprient. Je pense, à Cotonou, c'était le moment juste pour que ça se passe.

Que pensez-vous sur le travail de la Fondation Zinsou au Bénin et l'impact qu'elle peut avoir sur l'Afrique ?

Cela montre que finalement c'est nous qui sommes un peu en retard, qui prenons un peu du retard. Parce que depuis une dizaine, une quinzaine d'années, faire des expositions à Cotonou et dans le reste de l'Afrique, ça n'a rien d'un geste romantique, je pense que c'est une nécessité. Quand les enfants s'approprient quelque chose, il se passe toujours quelque chose. Après, cela donne un sens aux collections, aux musées qui montrent ça. C'est la meilleure justification pour que l'on montre des expositions de Keith Haring et de Basquiat en Afrique. Je suis convaincu que c'est là qu'il faut le voir.

L'erreur c'est que l'on soit aujourd'hui surpris de le voir là. C'est un marqueur de quelque chose qui ne va pas. C'est un marqueur d'une erreur un peu collective. Comment est-ce qu'on a fait pour que ce soit surprenant de le voir là ? Dans cette expo, il y a pas mal d'objets, d'œuvres, qui ont été créés en s'inspirant de l'art africain. Pour Basquiat, c'était pareil, comment est-ce qu'on a pu faire ça ? Comment peut-on être aujourd'hui encore en train de se dire, tiens, c'est surprenant qu'on voie ça en Afrique ? Je me pose la question à moi-même, je m'interpelle moi-même ! Mais comment est-ce qu'on a fait, moi y compris, pour être émus parce qu'on a amené une exposition là-bas ? Mais qu'est-ce que t'as foutu pendant les trente ans d'avant ?