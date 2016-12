Afrique: Can fémine- Le choc des défenses

Zimbabwe et Egypte se sont affrontés en amical avant la CAN, pour une victoire des « Mighty Warriors » (2-1), qui gardent donc l'avantage psychologique avant ce soir, à 19h au stade Omnisports de Yaoundé.

Shadreck Mlauzi, le coach du Zimbabwe, compte sur des arrières vigilantes et solides sur leurs appuis. Dans ce « 4-1-4-1 » zimbabwéen, la capitaine Talent Itai Mandaza se dresse telle une imparable sentinelle devant quatre défenseuses. Une organisation plus qu'efficace au premier match face aux Sud-Africaines dégoûtées de buter contre ce mur défensif (0-0).

Parlons justement de cette défense. Fayza Rahim, 32 ans, la doyenne, est accrocheuse dans la charnière centrale égyptienne. Autoritaire, elle est l'auteure de plusieurs relances qui auraient une meilleure conclusion, si le milieu et l'attaque des Egyptiennes n'avaient pas été muselés par Christine Manie et ses coéquipières.

