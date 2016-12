Afrique Centrale: Lutte contre la criminalité transfrontalière - Kampala et Kinshasa décident de travailler ensemble

Revenant de la 10ème session tenue à Arua en Ouganda entre les experts de deux pays, il a précisé qu'à la suite des travaux de démarcation, 51 bornes ont été placées. « On a récupéré une bonne partie de localités prétendument appartenant au district voisin de l'Ouganda. C'est pourquoi, aujourd'hui, la population d'Aru est très calme et satisfaite du travail fait par la commission », a-t-il indiqué.

L'Ouganda et la RDC ont également pris la décision de renforcer la surveillance aux frontières et de répertorier les entrées illicites des engins roulants pour stopper le phénomène de vol des véhicules d'occasion en Ouganda. Ces véhicules sont vendus du côté congolais.

Copyright © 2016 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.