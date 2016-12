analyse

Le président tchadien, Idriss Déby Itno, doit avoir le sommeil léger, vu le contexte socioéconomique difficile dans lequel se trouve actuellement son pays. Tout semble s'écrouler sur la tête de l'homme fort de N'Djamena, qui fait pourtant bonne figure dans la lutte contre le terrorisme en Afrique. Il est mis en difficulté par une série de grèves des fonctionnaires et des étudiants, très remontés contre les mesures d'austérité décidées, fin août dernier, par l'exécutif.

Privés de salaires depuis trois à quatre mois, les agents publics, enseignants, magistrats et autres broient du noir, et cela paralyse l'administration. Les étudiants, dont les bourses ont été coupées, ont perdu le nord. La sérénité n'est plus de mise dans les universités et les écoles publiques. On redoute une année blanche, ce qui aurait des conséquences fâcheuses. Le climat social est explosif au Tchad, et ça craint pour le régime d'Idriss Déby Itno.

«Le Tchad est à l'arrêt. On redoute le pire», a affirmé le porte-parole du collectif de la société civile «Ça doit changer», Maoundoé Decladore. Et l'atmosphère est tellement dantesque que le gouvernement du Premier ministre, Albert Pahimi Padacké, a été visé, le jeudi 17 novembre 2016, par une motion de censure déposée par le Front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement (FONAC). Signe de panique au palais, le vote à bulletin secret relatif à cette motion a été reporté sine die, à cause du grand nombre de députés absents. «Le gouvernement a peur. Il sait que des défections dans ses rangs peuvent être favorisées par le vote à bulletin secret », avait commenté l'opposant en chef, Saleh Kebzabo. Vivement contesté par la rue, le chef de l'Etat tchadien prête, sans le vouloir, le flanc à l'opposition qui continue de ruminer sa réélection « frauduleuse ». Les opposants ont d'ailleurs appelé à une «journée ville morte», le mardi 22 novembre 2016, pour dire «non !», à la situation déplorable dans laquelle se trouve le Tchad. Si le régime autoritaire d'Idriss Déby Itno est secoué à cause de ses mesures impopulaires, c'est que l'économie tchadienne est en berne.

La chute des recettes issues du pétrole, dont dépend en grande partie le Tchad, cumulée au coût exorbitant des interventions contre les islamistes nigérians de Boko Haram, n'a pas facilité la tâche au camp présidentiel. Mais pour certains, le calvaire tchadien est dû à un problème de mal gouvernance, qu'à une question de conjoncture économique. Ils dénoncent, en l'occurrence, un détournement des deniers publics par les pontes du régime Déby. Ceux-ci, croient-il savoir, ont mis à genou l'économie nationale, de par leurs agissements de prédateurs des caisses de l'Etat. Le climat social délétère peut-il coûter au président tchadien son trône, acquis depuis 26 ans ? La question mérité d'être posée. S'il est vrai que Déby est fragilisé et gagné par l'usure du pouvoir, il demeure un allié stratégique de l'Occident dans la lutte contre le terrorisme en Afrique. Le chef de l'Etat tchadien a des atouts diplomatiques qui pourraient lui garantir une certaine stabilité à la tête du pays.

Il a le soutien des puissances occidentales, tels la France, les Etats-Unis et l'Allemagne. L'armée tchadienne, dont les meilleurs éléments sont issus comme lui de l'ethnie zaghawa, lui est également acquise. Autant d'avantages qui ont de quoi rassurer le « boss du Sahel » et lui donner l'armure nécessaire pour traverser la tempête actuelle. Mais est-ce suffisant pour résister au peuple souverain du Tchad ? Ce n'est pas évident.