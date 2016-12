Afrique: Propos d'avant-match - Kenya-Mali

David Ouma (sélectionneur du Kenya)

Nous attendons avec impatience ce deuxième match. Actuellement, le groupe est défini. Nous nous sommes suffisamment préparés et notre expérience contre le Ghana nous aidera à obtenir les points dont nous avons besoin. Mentalement et psychologiquement, vous verrez une bonne équipe kenyane. Les joueurs sont optimistes et il y a la possibilité de tirer le meilleur parti du jeu.

Nous avons analysé les forces et les faiblesses des Maliennes. Elles ont été accablées dans leur match perdu 0-6 devant le Nigeria, mais c'était comme nous après notre défaite devant le Ghana. On ne se résout jamais à perdre. Néanmoins je veux rester confiant ; je crois aux capacités de mes joueuses.

Wendy Achieng (défenseure du Kenya)

C'est encore un moment d'apprentissage pour nous. Nous attendons avec impatience le coup d'envoi. Nous avons travaillé sur nos erreurs pour qu'elles ne se répètent pas. Il n'y a pas de raison pour que nous ne soyons pas meilleures dans cette seconde partie. De toute façon il faut marquer trois points pour entretenir l'espoir.

Oumar Guindo (sélectionneur du Mali)

Nous avons oublié la défaite contre le Nigeria et ne renonçons pas. Il reste six points en jeu. Il faut aller de l'avant. Bon, c'est vrai, les Kenyanes sont des joueuses très athlétiques. Il faudra faire avec. Un bon point, le moral dans la troupe est bon. Les six buts ont été lourds à encaisser. C'est ainsi. Je compte sur un sursaut pour offrir un autre visage de l'équipe.

Aminata Doucouré (milieu de terrain du Mali)

Nous sommes prêtes physiquement et mentalement. Notre entraîneur s'est employé à remettre les idées en place après les six buts encaissés face aux Super Falcons. Notre désir est toujours aussi fort de passer le premier tour. C'est un challenge terrible mais je crois en nos capacités et je sais que nous pouvons le faire.