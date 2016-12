Afrique: Djibouti - Les forces françaises assurent la formation de l'Uganda Battle Group XXI en route pour l'Amisom

Stationnées à Djibouti, les forces françaises ont projeté un détachement d'instruction opérationnel (DIO) en Ouganda, en faveur Uganda People Defense Forces (UDPF).

Ce DIO a pour mission de former un groupement tactique ougandais, l'Uganda Battle Group XXI (UGABAG XXI) qui sera déployé en Somalie au sein de l'African Mission in Somalia (Amisom) début 2017. C'est en étroite collaboration et en langue anglaise, que les Marsouins du 5 ont manœuvré pendant quatre semaines, avec l'équipe civile US de l'Africain Contingency Operationnal Training Assistance (ACOTA) pour former 1700 soldats de l'UDPF sur les savoir-faire individuels du combattant mais aussi pour participer à la formation des cadres de ce Battle Group.

Le détachement français a montré et expliqué les gestes et techniques individuels du combattant dans les domaines aussi variés que l'armement, le tir, le secours au combat, les déplacements en groupe et en section, les règles d'engagement, la topographie et la conduite à tenir en présence d'engins explosifs improvisés.

Grâce à la diversité des compétences du détachement, les forces françaises ont aussi participé à la formation des cadres des unités spécialisées du niveau du groupement tactique. Ont pris part à la cérémonie de clôture du DIO, l'ambassadeur de France en Ouganda, le général de brigade aérienne Thierry Duquenoy.