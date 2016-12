Afrique: Arrivée de S.E.M. Ali Bongo Ondimba à Malabo

Le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, accueilli par son homolgue guinéen, S.E.M. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, est arrivé ce jour à Malabo où il prendra part aux côtés de ses pairs au quatrième Sommet Afrique - Monde arabe qui s'ouvre demain sur le thème « Ensemble pour le développement durable et la coopération économique ».

Après Koweit city en 2013 où Ali Bongo Ondimba avait plaidé pour la concrétisation du partenariat entre l'Afrique et le monde arabe, Malabo s'apprête à accueillir les dirigeants de ces deux aires culturelles qui pendant cette conférence mettront un accent particulier sur les domaines jugés prioritaires tels que la recherche scientifique, le terrorisme, le financement du développement, la sécurité alimentaire, le développement agricole et la migration.

Les chefs d'Etat d'Afrique et du monde arabe procéderont également à l'examen du rapport sur la mise en œuvre des résolutions du 3ème sommet ainsi que des recommandations du Conseil conjoint des ministres des Affaires étrangères.

Au total, c'est une soixantaine de leaders des pays africains et arabes qui sont attendus en terre équato-guinéenne. Ce sommet afro-arabe est l'occasion pour l'Afrique de nouer des partenariats stratégiques gagnant-gagnant avec les pays du Golfe et de l'Afrique du Nord.

Organe politique suprême du partenariat entre l'Afrique et le Monde arabe, ce quatrième Sommet devrait aboutir à l'adoption de la Déclaration de Malabo, d'un plan d'action conjoint 2017 - 2019 à trois composantes politique, économique et social et à l'adoption d'une Déclaration sur la Palestine et des résolutions du 4ème Sommet Afrique - Monde arabe de Malabo.

Résolument engagé dans un processus de diversification de son économie, et de modernisation de ses infrastructures pour accompagner le développement local et favoriser l'investissement, le Gabon aspire à renforcer ses relations de coopération avec les Etats arabes à travers des partenariats fructueux et stratégiques.

Le sommet afro-arabe se tient régulièrement tous les trois ans pour évaluer les étapes franchies dans le cadre de la coopération entre les deux régions. Il se tient pour la première fois en Afrique après le Caire en 1977, Syrte en 2010 et Koweit city en 2013.