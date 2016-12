Afrique: Burundi vs Rwanda - Les jeunes entre le marteau et l'enclume

Paternalisme exige, c'est le gouvernement qui, par ses directives, se retrouve à présider aux destinées de la jeunesse, à décider pour elle de ce qui est bon ou pas. Et finalement, on ne sait plus qui incarne le plus le leadership de demain. Le pouvoir ou la jeunesse ?

Pourtant, il semblerait que le jeune ambassadeur - quand il y en a - ne sert que de caisse de résonnance de l'EAC, et non pas des jeunes, comme le prétend son titre.

Le cas de la délégation burundaise gardée prisonnière chez soi en dit long sur le pouvoir de cette dernière. On ne cesse de nous chanter que nous sommes des leaders de demain, que nous sommes la clé du changement et j'en passe.

Après de longues et rudes préparations et alors qu'ils étaient prêts à décoller pour représenter le Burundi, une décision irrévocable, émanant du gouvernement, leur a été annoncée : « Pas question d'aller au Rwanda !»

Copyright © 2016 YAGA. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.