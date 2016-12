Afrique: Début à Malabo de la séance d'ouverture du quatrième sommet arabo-africain en présence du Président de la République, président du sommet arabe

Les travaux du 4eme sommet arabo-africain ont débuté, mercredi, dans la salle des conférences à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, en présence du Président de la République, président du 27eme sommet arabe, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz et d'un certain nombre de chefs d'Etat africains et arabes dont le président tchadien, président de l'Union Africaine (UA), Monsieur Idriss Deby Itno, du secrétaire général de la Ligue Arabe, M. Ahmed Abou El Gheit, de la présidente de la Commission africaine et d'un certain nombre de représentants d'organisations régionales et internationales, de fonds africains arabes et africains et de représentants de partenaires au développement.

Le 4eme sommet arabo-africain se tient sous le thème de: "Ensemble pour le développement durable et la coopération".

Il reflète la saine évolution de la coopération existant entre les pays africains et les pays arabes, selon les organisateurs. Il prouve aussi que le partenariat entre l'Afrique et le Monde arabe continue encore et se poursuivra.

Le Président de la République, président du 27eme sommet arabe a reçu, au cours de la séance d'ouverture du sommet, la présidence commune du 4eme sommet arabo-africain pour une période de trois ans, de Son Altesse Cheikh Sabah Al Ahmed Al Jabar Al Sabah, Emir de l'Etat du Koweit, président du 3eme sommet.

Le président tchadien, président en exercice de l'Union Africaine, Monsieur Idriss Deby Itno a reçu lui aussi la présidence commune du 4eme sommet arabo-africain des main du Premier ministre éthiopien qui assurait la présidence commune du 3eme sommet arabo-africain.

Le sommet de Malabo est considéré comme un tournant décisif dans la marche des deux parties arabe et africaine.

Le sommet a débuté par la remise du prix de l'institut culturel arabo-africain au président soudanais, Monsieur Oumar Hacen Ahmed El Bechir, puis par l'adoption de l'ordre du jour du sommet, du programme d'action et l'examen des résultats du conseil des ministres des affaires étrangères arabes et africains qui s'est tenu à Malabo pour la préparation du sommet.

Au cours du sommet, il sera également procédé à l'adoption des documents finaux de la rencontre, comme la déclaration de Malabo, la déclaration sur la Palestine, les résolutions du sommet, la date et le lieu du prochain sommet.

Le sommet discutera en outre un certain nombre de projets de documents et de rapports présentés par la Ligue arabe et l'Union Africaine en vue de leur adoption, en plus d'une importante déclaration insistant sur la solidarité arabo-africaine pour appuyer les droits légitimes du peuple palestinien.

Il doit aussi discuter un rapport commun du secrétaire général de la ligue arabe et la présidente de la Commission de l'Union Africaine sur les activités de coopération entre les deux parties au cours des trois dernières années, c'est à dire de la tenue du sommet du Koweit en 2013 juqu'à nos jours, ainsi que sur les contraintes qui entravent l'exécution de ces activités et la présentation de recommandations sur les moyens permettant de faire face aux différents défis.

Il est à noter que le sommet du Koweit avait appelé à rehausser le niveau de la coopération économique et politique entre les deux parties africaine et arabe et exhorté les gouvernements et les institutions financières dans les deux ensembles à participer à l'exécution des décisions et des projets communs à travers le mécanisme arrêté à cet effet.

Il a en outre insisté sur la nécessité d'appuyer le financement du développement par le marché financier à travers les institutions financières au sein des deux parties.

Il a été également appelé à la création d'un mécanisme de financement des programmes et des projets communs aux deux parties, conformément à un plan adopté au deuxième sommet arabo-africain, tenu en Libye en 2010.