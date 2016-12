Afrique du Nord: Le 4e sommet Afrique-Monde arabe s'ouvre à Malabo

Les discussions portent également sur les voies et moyens à même d'approfondir le cadre de coopération à un moment où l'Afrique et le Monde arabe s'emploient à relever collectivement les défis communs auxquels ils font face.

Huit pays ont annoncé leur retrait des travaux du sommet a cause de la participation d'une délégation du front du Polisario. Il s'agit du Maroc, de l'Arabie Saoudite, de Bahreïn, du Qatar, des Emirats Arabes Unis, de la Jordanie, du Yémen, et de la Somalie.

Le sommet, placé sous le thème "Ensemble pour le développement durable et la coopération économique", est une occasion pour les participants d'aborder les moyens permettant de booster la coopération et les échanges notamment dans le domaine économique.

Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, représente l'Algérie aux travaux du sommet de deux jours, aux côtés des dirigeants des pays arabes et africains.

Malabo — Les travaux du 4ème sommet Afrique-Monde arabe se sont ouverts mercredi à Malabo (Guinée Equatoriale) sous le thème "Ensemble pour le développement durable et la coopération économique" et avec la participation de dirigeants de plus d'une cinquantaine de pays.

