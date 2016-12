Afrique: Le cinquième Dialogue annuel de haut niveau de l'Union Africaine sur la démocratie, les Droits de l'Homme et la Gouvernance s'ouvre demain à Arusha

Le Dialogue réunira plus de 300 délégués, représentants des États membres de l'UA, de la Plateforme africaine de gouvernance, des institutions universitaires, des chercheurs, des personnalités éminentes d'États africains, des organisations de la société civile, des médias, des partenaires internationaux et des organisations des jeunes, entre autres.

« Ces activités de célébration», a-t-il ajouté, « sont autant de campagnes de plaidoyer et de coordination qui devraient effectivement atteindre les parties prenantes et les partenaires de l'Afrique à tous les niveaux ».

Le Dialogue s'inscrit dans le cadre des activités marquant la célébration des 10 ans d'existence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, des 13 ans du Protocole de Maputo sur les droits de la femme, des 15 ans du Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant, des 29 ans de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et des 35 ans de l'adoption de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

S. E. Samia Suluhu Hassan, Vice-président de la République-Unie de Tanzanie, rehaussera de sa présence l'éclat de la cérémonie d'ouverture Arusha, 22 novembre 2016 : La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (CAfDHP) organise du 23 au 26 novembre 2016 à son siège à Arusha (République-Unie de Tanzanie) le cinquième Dialogue annuel de haut niveau de l'Union africaine sur la démocratie, les droits de l'homme et la gouvernance en Afrique.

