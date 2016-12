Ouganda: Réalisation à Luanda d'un atelier sur la Déclaration de Kampala

Selon le communiqué, la déclaration de Kampala a été un accord entre les Chefs d'Etat et de Gouvernement de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs en décembre 2011 et vise à transformer cette région en une zone de paix et sécurité durable pour les Etats et les peuples, de stabilité politique et sociale.

"Les Etats membres sont préoccupés par l'incidence de la violence et son impact sur les individus, les familles, les communautés et les États membres, recommandant à cet effet un travail soutenu au niveau interne pour mettre en œuvre la déclaration", précise le document.

L'information qui a été fournie à travers un communiqué de presse, indique que l'événement est promu par le Ministère de la Famille et Promotion de la femme et le Ministère des Relations Extérieures.

Luanda — Un atelier sur la mise en oeuvre de la Déclaration de Kampala aura lieu les 24 et 25 de ce mois, dans le cadre de la campagne nationale visant à mettre fin à la violence contre les femmes et les enfants, a appris mercredi l'Angop.

