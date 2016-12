Afrique: Basket/CACC dames - Les Algériennes du GS Pétroliers à Maputo avec un esprit de gagneuses

« Nous avons un groupe de joueuses qui a prouvé à maintes reprises qu'il méritait une participation à la Coupe d'Afrique. C'est l'aboutissement de longues années de travail qui vient récompenser ce groupe, a déclaré Boulahya à l'APS. Ça ne va pas être facile face aux équipes africaines qui pratiquent un jeu s'appuyant sur le physique et l'agressivité. Nous allons aborder la compétition match par match et essayer de faire honneur au basket -ball féminin, a ajouté le coach algérien, sacré champion arabe des clubs avec le GS Pétroliers en août dernier en Jordanie. Mes joueuses abordent cette compétition avec un esprit de gagneuses. Nous allons nous appuyer sur nos points forts : vitesse, technique et expérience, pour contrer nos adversaires », a indiqué l'ancien international algérien.

