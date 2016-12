Afrique du Nord: L'Afrique renouvelle à Malabo son soutien à la cause sahraouie

L'Afrique dans son ensemble a renouvelé, mercredi à Malabo, son soutien à la cause sahraouie, soulignant par ce message politique "fort et sans ambiguïté" son attachement à préserver l'unité de ses rangs et sa cohésion contre toute tentative visant à les mettre en échec.

Les manœuvres répétées et les pressions exercées par le Maroc sur ses alliés pour tenter d'exclure la République sahraouie 4ème sommet Afrique-Monde arabe qui se tient depuis hier mardi dans la capitale Equato-guinéenne, ont buté sur la position de "fermeté et d'intransigeance" des pays africains à se voir imposer un agenda dans lequel ils ne se reconnaissent pas.

Les pays africains, ont en effet, unanimement tenu à rappeler que "les valeurs et principes qui gouvernent l'Union africaine (UA) ne sauraient en aucun cas être négociables ou matière à compromis".

Ils ont dans le même le temps réaffirmé avec force leur "attachement" aux idéaux de solidarité active avec les peuples luttant pour leur libération ainsi que pour le parachèvement du processus de décolonisation de l'Afrique.

Comme indiqué par la présidente de Commission de l'UA, Dlamini Zuma: "nous continuerons à soutenir les peuples palestinien et sahraoui jusqu'à ce qu'ils recouvrent leurs droits nationaux".

En dépit d'une action de propagande menée tous azimuts depuis quelques mois pour faire croire que l'Afrique était divisée sur la question du Sahara occidental, le Maroc s'est vu infligé une réponse cinglante à Malabo, éloquemment illustrée par la forte mobilisation et le soutien de l'Afrique en faveur de la position et du statut de la République sahraouie en tant que membre fondateur de l'UA.

Cette mobilisation africaine a été davantage confirmée en ce qu'elle s'est étendue à tous les Etats membres de l'Union africaine, y compris les alliés traditionnels du Maroc.

En effet, sur l'ensemble des pays que compte la Ligue arabe, seuls quatre pays du Golfe (Arabie saoudite, Qatar, Emirats arabes unis et Bahreïn) en plus de la Jordanie se sont retirés des travaux du Sommet, la Ligue arabe se retrouvait présente par les deux tiers de ses membres.

Ce retrait n'a aucunement altéré la poursuite des travaux dans la sérénité, l'unité et la solidarité qui fondent les principes et valeurs de l'Afrique.

Par cette position de soutien renouvelé à la cause sahraouie, l'Afrique dans son ensemble entendait délivrer un message politique fort et sans ambiguïté, soulignant son attachement à préserver l'unité de ses rangs et sa cohésion contre toute tentative visant à les mettre en échec.

Pour rappel, le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, a représenté le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à ce 4ème sommet Afrique-Monde arabe.