Afrique du Nord: Sommet Afrique-Monde arabe à Malabo - Le Président mauritanien appelle à booster la coopération

Huit pays ont annoncé leur retrait des travaux de ce sommet coprésidé par les Présidents en exercice de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, à savoir M. Driss Itno Deby, Président du Tchad, et Mohamed Ould Abdelaziz suite à la participation d'une délégation de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), pays membre de droit de l'Union africaine.

Dans son allocution à l'ouverture des travaux du 4ème sommet Afrique-Monde arabe, mercredi à Malabo (Guinée Equatoriale) avec la participation de dirigeants de plus d'une cinquantaine de pays, M. Ould Abdelaziz a souligné l'importance de ce rendez-vous qui est "une occasion pour les participants d'aborder les moyens permettant de booster la coopération et les échanges notamment dans le domaine économique", rappelant que le sommet est placé sous le thème "Ensemble pour le développement durable et la coopération économique".

Malabo — Le Président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a appelé mercredi à Malabo à booster la coopération entre les pays africains et les pays arabes et à relever collectivement les défis communs auxquels ils font face.

Copyright © 2016 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.