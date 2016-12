Zimbabwe-Egypte - Le réveil des « Cléopâtre »

Les Egyptiennes se sont relancées dans le groupe A grâce à leur victoire mardi (0-1) sur le Zimbabwe.

Une Egypte transformée. Un Zimbabwe décidé à ne rien laisser passer. Des ingrédients réunis pour une rencontre accrocheuse, où aucune des deux équipes n'est prête à céder. Hier soir dans ce deuxième match du groupe A, l'équipe des « Cléopâtre » a présenté un nouveau visage. La défense passe de cinq à quatre et on sent comme une volonté pour Mohamed Mostafa, le coach égyptien, de renforcer son milieu de terrain, et d'offrir plus d'espace à ses attaquantes. « Contre le Cameroun, nous avons joué avec beaucoup de pression. Là, nous avons appris de nos erreurs », rappelle Mohamed Mostafa. Comme le Zimbabwe, l'Egypte déjoue les analyses de cette rencontre que tous pensaient axée sur la défense.

Les assauts sont pourtant nombreux entre les deux camps. Les milieux sont énormément mis à contribution. Pour les « Mighty Warriors », Rutendo Makore et Kudakwashe Basopo, entre accélérations et incursions, brisent les lignes égyptiennes, sans jamais trouver la faille, par manque de lucidité dans les derniers mètres. En face, le travail de Mahira Eldanbouki au milieu de terrain est tout aussi infructueux. Ses relances sont peu exploitées par Aliaa Shoukry Elzenouki et Salma Ahmed, toutes les deux placées en pointe de l'attaque égyptienne.

En seconde période, le penchant défensif de l'Egypte est de retour. Les « Cléopâtre » reculent et sont acculées dans leur moitié de terrain par des Zimbabwéennes, toujours avec aussi peu de réussite à l'ultime action. Trop de déchets dans les finitions que les joueuses de Schadreck Mlauzy paient finalement à la 83e minute. Aliaa Elzenouki, après une remontée de près de 20 mètres, sert Salma Ahmed qui ouvre le score pour l'Egypte. Une minute plus tard, le Zimbabwe égalise (ou croit égaliser). Le but est finalement refusé pour hors-jeu. « Il faut que les matchs se jouent avec un peu plus d'équité », a lancé Schadreck Mlauzy, le coach du Zimbabwe au terme de la rencontre, avant de reconnaître que ce but refusé n'enlève rien aux qualités techniques de l'Egypte. Avec cette victoire 1-0, les Egyptiennes créent le séisme dans la poule A. Elles sont à présent deuxièmes derrière les Lionnes avec trois points. « Nous gardons l'espoir d'une qualification jusqu'au bout », assure Mohamed Mostafa. Ça se joue vendredi contre l'Afrique du Sud.