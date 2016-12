Afrique: Le Mali espère, le Kenya désespère

Ils ne sont plus que trois pour le titre très convoité de Joueur Africain de l'année, l'attaquant… Plus »

Les Harembee Starlets auront quelques réactions par Wendy Achieng (58') ou sur une tête d'Elizabeth Mwikali. Quatre minutes plus tard, les Maliennes ajouteront un troisième but. Un pénalty qui permettra à Touré de se faire justice elle-même après avoir été séchée par Achieng dans la surface (62', 3-0).

A Limbé, la confiance était malienne. Les filles d'Oumarou Guindo l'ont montré d'entrée de jeu, se signalant dès la quarantième seconde par un tir de Binta Diarra. Il y aura bien cette réplique mal cadrée de Mary Kinuthia quelques minutes plus tard. Le ballon et les occasions étaient maliens comme sur cette tête de Bassira Touré (24'). La pression a fini par payer lorsque du pied du plat Sebe Coulibaly a obligé Samantha Akinyi à aller rechercher le ballon au fond de ses filets (37', 1:0).

Le match des contraires. Les Maliennes avaient été débordées par Asisat Oshoala et ses copines lors de leur première sortie ; les Kenyanes, bien que battues elles aussi, avaient fait bonne figure face aux Ghanéennes. Patatrac les premières sont ressorties du néant et les deuxièmes n'ont été que l'ombre d'elles-mêmes.

