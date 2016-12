Afrique: 4ème sommet Afrique-Monde arabe à Malabo - De grandes décisions arrêtées

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a pris part, ce mercredi 23 novembre 2016, au 4ème Sommet Afrique-Monde arabe sur le thème "Ensemble pour un Développement durable et pour la Coopération économique ".

Intervenant à l'occasion de la cérémonie d'ouverture, Obiang Nguema Mbasogo, président de la République de Guinée Équatoriale, pays hôte du Sommet, s'est réjoui de la tenue de cette réunion à Malabo, et a dit souhaiter qu'elle soit sanctionnée par un plan d'actions comportant des objectifs clairs, afin de renforcer la paix, de promouvoir le secteur agricole et les échanges socioculturels. Son Altesse Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber AlSabah, Emir de l'Etat du Koweit et coprésident du Sommet s'est, pour sa part, félicité de l'adoption d'une initiative visant à financer des projets de développement, à garantir la sécurité alimentaire et assurer la création d'emplois en Afrique.

La Présidente de la Commission de l'Union africaine, Mme Nkosazana Dlamini-Zuma a, quant à elle, abordé la question de l'exode des jeunes Africains vers les pays de l'Occident. A cet égard, Madame Dlamini-Zuma a préconisé la création d'un partenariat gagnantgagnant, fondé sur les besoins réels des populations, tout en envisageant la promotion des compétences et des programmes d'échanges culturels béné- fiques à la jeunesse africaine et arabe. Au terme des travaux, le Président de la République, Alassane Ouattara, a souhaité que ce Sommet constitue un tournant majeur dans le renforcement et l'approfondissement de l'intégration économique et culturelle des Etats membres. Pour lui, le Partenariat Afrique-Monde arabe doit être celui des actes et des projets concrets, afin d'avoir un impact réel sur le niveau de vie de nos populations respectives.

Le chef de l'Etat a par ailleurs salué la décision de l'Emir du Koweit d'allouer des ressources concessionnelles au financement de projets de développement en Afrique, dans les domaines prioritaires que sont l'énergie, les infrastructures, l'agriculture, le numérique... Enfin, il a invité les pays arabes à venir investir en Côte d'Ivoire et à soutenir la candidature de notre pays à un siège de membre non-permanent du Conseil de Sécurité des Nation-unies, pour la période 2018-2019.

Notons que le Président de la République, qui était accompagné du Ministre de l'Intégration Africaine et des Ivoiriens de l'Extérieur, Monsieur Ally Coulibaly, a quitté Malabo dans l'après-midi pour Abidjan, où il est arrivé à 16h GMT. Il a été accueilli par le Premier ministre, Daniel Kablan Duncan, des membres du Gouvernement et du Cabinet présidentiel ainsi que par la hié- rarchie militaire.