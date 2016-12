Afrique du Nord: Sommet afro-arabe - Crime de lèse-majesté à Malabo

C'est une affaire qui tombe plutôt mal. Alors qu'il devait participer au sommet afro-arabe qui se tient depuis hier à Malabo en Guinée équatoriale, le Maroc a claqué la porte pour protester contre la présence d'une délégation du front Polisario. LMORa rencontre qui regroupait une soixantaine de pays a néanmoins pu se tenir.

Mais on ne voit plus comment elle pourrait être un jour qualifiée de réussite quand on sait que huit autres pays parmi lesquels l'Arabie Saoudite, les Emirats arabes unis et la Somalie ont suspendu leur participation. Ils ont ainsi emboîté le pas au roi Mohamed VI qui a sans doute vécu cette présence indue comme un affront inqualifiable, pour ne pas dire un crime de lèse-majesté. Et le vocabulaire usité par la diplomatie marocaine en dit long sur l'ampleur du royal courroux.

Ainsi, c'est « pour protester contre la présence de l'emblème d'une identité fantoche dans la salle de réunion » que la délégation conduite par le roi lui-même a décidé de se retirer. Et en effet, selon une décision prise en 2013, seuls devraient prendre part aux travaux des Etats membres des Nations unies, ce que le Polisario n'est pas.

Si tel est le cas, il faut reconnaître que Rabat a de bonnes raisons d'afficher son mécontentement. Et dès lors, la question qui se pose est de savoir si les organisateurs étaient au courant de l'existence d'une telle disposition.

En tout cas, qu'il s'agisse d'un cafouillage organisationnel ou du résultat d'un choix délibéré de l'oncle Obiang, le mal est fait ! Et cet incident vient remuer le couteau dans une plaie royale qui était pourtant en voie de cicatrisation.

Il faut dire que le Maroc boudait l'organisation panafricaine depuis 1984, après que l'OUA avait admis en son sein la République Arabe Saharaouie démocratique (RASD), un « pseudo-Etat », selon Rabat, qui la considère comme partie intégrante de son territoire.

Or depuis quelque temps, on a pu observer un virage à 180 degrés ainsi que l'amorce d'un retour dans les instances de l'Union africaine pour mieux combattre les « fantoches » de l'intérieur.

Et pour ce faire, le royaume chérifien a entrepris une cour assidue pour rallier à sa cause des pays qui a priori y étaient défavorables, n'hésitant pas à utiliser la diplomacie du dirham pour soutenir des Etats impécunieux et lancer de gros investissements en Afrique subsaharienne.

Résultat des courses : le ralliement de 28 Etats sur les 54 membres de l'Union africaine qui, soutenant la volonté du Maroc de revenir dans le giron de l'organisation panafricaine, ont signé une motion demandant la suspension de la République Arabe Saharaouie démocratique (RASD).

C'est dire si, pour la diplomatie chérifienne, la bourde de Malabo intervient au pire moment.