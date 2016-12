Congo-Brazzaville: Développement touristique - Arlette Soudan-Nonault dévoile sa politique aux acteurs de la ville océane

Après les départements du Niari et de Brazzaville, la ministre du Tourisme et des loisirs, Arlette Soudan-Nonault, séjourne à Pointe-Noire pour présenter la politique de son ministère auprès de tous les acteurs qui opèrent dans les secteurs du tourisme et des loisirs.

C'est dans l'optique de la diversification de l'économie que la ministre du Tourisme et des loisirs a entrepris ces descentes dans les différents départements du pays, conformément aux missions qui lui sont assignées, dans le programme de société du président de la République, « La Marche vers le développement ».

Dans le département de Pointe-Noire, Arlette Soudan Nonault a tenu respectivement des séances de travail avec les autorités locales, ainsi qu'avec les directeurs départementaux du tourisme et des loisirs. Comme au Niari et à Brazzaville, elle a échangé directement avec le président de la chambre de commerce, les opérateurs économiques notamment les directeurs des hôtels, restaurants et agences de voyage, en présence des autorités locales.

Le département de Pointe-Noire, il sied de le dire, du point de vue du tourisme de vacance et de loisirs, est une zone de prédilection puisque situé au bord de l'océan atlantique et doté de plages faciles d'accès, favorables à la baignade. C'est le caractère transversal de ces secteurs qui a amené la ministre du Tourisme et des loisirs à échanger avec les opérateurs économiques évoluant dans son secteur, afin qu'ils puissent connaître les axes de son activité et quelle pourrait être leur contribution dans cette œuvre d'édification d'une véritable industrie touristique et des loisirs au Congo.

Elle a, à cette occasion, rappelé aux opérateurs économiques de Pointe Noire que le tourisme et les loisirs ne peuvent se développer et être performants qu'avec l'appui et l'accompagnement de nombreux autres secteurs. C'est pourquoi, au cours des cinq années à venir, le gouvernement envisage de mettre en place et de dérouler, de façon soutenue et durable des politiques ambitieuses dans ces deux secteurs.

Concernant particulièrement le secteur du tourisme, l'action du gouvernement va se focaliser sur la mise en œuvre de la politique de développement durable du tourisme récemment adoptée et dont le schéma directeur est en voie d'être déroulé. Le diagnostic du secteur touristique du Congo, présenté aux termes de l'élaboration de cette politique, a permis de mettre en évidence des améliorations observées ces dernières années et de relever également les insuffisances multiformes dont souffre ce secteur.

La ministre a souligné les forces du secteur du tourisme congolais qui se présentent essentiellement sur : richesse et diversité des sites soutenues par leurs potentiels naturels et culturels, la renommée mondiale de certains d'entre eux, la densité et la diversité de la forêt équatoriale, l'envergure du fleuve Congo ; hospitalité des populations environnantes ; existence de plusieurs infrastructures de base attenantes aux sites ; implication progressive des investisseurs étrangers dans les domaines de l'hôtellerie et de restauration ; perception du tourisme comme moyen de lutte contre l'exode rural par la création d'emplois et le développement des activités connexes ; position de carrefour dans la sous-région Afrique centrale.

Le secteur du tourisme relève quelques insuffisances

Au-delà des forces reconnues à ce secteur, quelques insuffisances peuvent être relevées, comme ; l'inefficacité des prestations des acteurs du secteur due à l'inorganisation, au manque de professionnalisme et à la méconnaissance des sites ; l'inexistence d'un guidage professionnel organisé ; la faible valorisation et/ou l'inexploitation des sites touristiques existants ainsi que le potentiel éco-touristique du fleuve Congo et ses principaux affluents ; le faible niveau de participation du tourisme dans la conservation du patrimoine historique national et dans l'accroissement de la richesse nationale ; la pratique du braconnage d'occasion et l'absence du parc zoologique ; les insuffisances dans la législation et la réglementation touristique ; la faible consommation des produits touristiques congolais par les Congolais eux-mêmes.

Arlette Soudan Nonault a anoncé la mise en valeur des nouveaux sites touristiques par le gouvernement, avec le concours des partenaires privés. Ceci, a -t-elle dit, augmentera les flux touristiques des zones protégées telles que la Réserve de biosphère de Dimonika et la Réserve naturelle de Tchimpounga. Les principales attractions « Nature » de cette zone sont : les gorges de Diosso, le littoral et ses plages, le site du Bas-kouilou et le parc national de Conkouati-Douli. Les principales attractions culturelles de cette zone sud sont ; le port de Loango, le musée régional de Ma Loango de Diosso, la gare ferroviaire de Pointe-Noire ainsi que plusieurs festivals locaux et internationaux qui complètent la valeur ajoutée de cette zone : festival kimoko, Fief, Maspo, Ftec et Insangui Ndjindji.

Enfin, la ministre a évoqué aussi le deuxième secteur de son département à savoir : les loisirs. La politique de ce secteur sera orientée, essentiellement, vers : la création des industries de loisirs, pourvoyeuses d'emplois décents et durables à soutenir, à travers l'organisation du service public de l'industrie des loisirs, la formalisation de la pratique des activités de loisirs et l'animation efficace des centres et parcs de loisirs existants ou à créer ; la généralisation de l'accès du plus grand nombre aux loisirs sains, à moindre coût et sécurisés ; la création de structures de formation qualifiante dans les métiers des loisirs.

La mise en œuvre de ces problématiques avec la contribution des différents partenaires locaux et étrangers constituent les attentes essentielles de ce secteur. Elle a ajouté que la création des parcs d'attraction, de salles de loisirs en milieu hospitalier, au profit des enfants et des personnes de troisième âge et d'aires de loisirs dans les écoles maternelles ainsi que l'amélioration de l'organisation des colonies de vacances pour enfants, constituent quelques-unes des actions que le gouvernement se propose de réaliser à très court terme, la matérialisation parfaite de cette action est le parc de Noël que va organiser son ministère dans quelques jours à Brazzaville.

« Au travers les municipalisations accélérées, nous avons aujourd'hui tous les outils nécessaires, tous les agréments, tous les ingrédients qui permettent de prendre la destination Congo. Quels sont ces outils ? Nous avons l'accessibilité, la classification hôtelière, la catégorisation. Parce que nous avons beaucoup des lieux d'hébergement, mais il faut catégoriser tout ça. Aujourd'hui, j'ai besoin de vous, parce que c'est un travail qui va se faire avec le secteur privé », a conclu la ministre.