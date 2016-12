Afrique: CAN 2016 Dames - Cameroun-Zimbabwe au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé

Rendez-vous donc ce 25 novembre 2016 à 16 heures pour Cameroun - Zimbabwe au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, et Afrique du Sud - Egypte ce même jour et à la même heure, mais au Limbe Stadium.

En somme, en dehors du Cameroun déjà qualifié pour la ½ finale, toutes les autres équipes du Groupe A, peuvent encore se qualifier ce jour pour le dernier carré de la CAN 2016. L'Afrique du Sud et le Zimbabwe avec 01 point chacun, l'Egypte avec 03 points, conservent tous leurs chances de qualification pour la ½.

Ce vendredi 25 novembre 2016, le Groupe A de 10ème Coupe d'Afrique des nations (CAN) de football féminin, va rendre son verdict final. N'attendant plus que pour connaître leur adversaire des demi-finales, les Camerounaises, pour ce 3ème et dernier match de poule, voudront seulement s'adjuger la 1ère place du Groupe.

