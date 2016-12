«Nous ne saurions intervenir sans réitérer notre compassion à la douleur des sinistrés du pavillon vert de l'année dernière. Je répète ici, avec la teneur du sérieux la plus forte possible, que les démarches d'indemnisation sont très avancées. Et que encore une fois, aucun sinistré n'a été indemnisé à ce jour. Qu'il soit sénégalais ou étranger. Sur quoi se fonderait-on pour procéder à un traitement différentiel des sinistrés ? Cela ne s'expliquerait pas. Cette édition, nous la voulons une édition de changement en profondeur pour garantir les conditions sécuritaires prescrites à tout établissement recevant du public. Il ne nous reste qu'à prier les visiteurs et les exposants à respecter les consignes de sécurité et le règlement intérieur».

Egalement pour cette Fidak, la particularité sera la visite de la délégation allemande organisée par Africa Verein et la participation «exceptionnelle» de la Chine. C'est ainsi dans cette dynamique d'encourager les entreprises chinoises à investir dans les pays africains que la foire va accueillir du 27 au 29 novembre prochain une «Exposition des produits et équipements de la Chine».

Cette année, la Fidak a pour thème « Promotion de partenariat public-privé pour un développement durable en Afrique de l'Ouest ». Selon le directeur du Cices, Cheikh Ndiaye, le choix du thème est d'autant plus pertinent que le «recours au mécanisme du partenariat public-privé, est devenu incontournable à l'essoufflement de la puissance publique à l'épreuve d'une demande qui suit la démographie et l'expansion incontrôlable de la mondialisation».

Le Centre international du commerce extérieur du Sénégal (Cices) renoue depuis hier, jeudi 24 novembre avec l'ambiance des expositions, des ventes et des concerts. Et, c'est pour la 25ème édition de la Foire internationale de Dakar (Fidak) qui a porté son choix sur la République d'Ethiopie comme pays invité d'honneur.

La 25ème édition de la Foire internationale de Dakar (Fidak) s'est ouverte hier, jeudi 24 novembre, au Centre international du commerce extérieur du Sénégal (Cices). La Fidak qui a pour thème la«Promotion de partenariat public-privé pour un développement durable en Afrique de l'Ouest» et comme pays d'honneur, l'Ethiopie, permettra de réfléchir sur la contribution du secteur privé dans le financement, la construction et l'exploitation dans le pays.

Copyright © 2016 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.