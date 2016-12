Cap-Vert: Ligue 1 - Le Cap-Verdien Nuno Da Costa vers Toulouse FC ?

Nuno Da Costa empile les buts. L'attaquant valenciennois a déjà inscrit 15 réalisations depuis son arrivée en Ligue 2 l'an dernier, dont 8 cette saison avec un nouveau doublé vendredi dernier.

L'attaquant international cap-verdien est pressenti pour remplacer Martin Braithwaite à Toulouse.

En effet, auteur d'un très bon début de saison, Martin Braithwaite, 7 buts en 10 apparitions en Ligue 1, pourrait quitter le TFC cet été.

Les Violets lui cherchent donc assez logiquement un remplaçant dès le mercato hivernal. D'après L'Equipe, une première piste mène au buteur valenciennois, Nuno Da Costa (25 ans).

Il est né au Cap-Vert, a passé une partie de son enfance à Lisbonne, s'est construit une petite réputation de buteur à Aubagne, a suivi des études à la fac de Marseille et est passé pro à Valenciennes, à vingt-cinq ans.

Plus les années passent et plus Nuno Da Costa, le meilleur réalisateur de son club, devient de plus en plus performant. Après des tests infructueux dans différents clubs, et notamment ceux de Dijon ou encore d'Eindhoven, le Cap-Verdien est recruté par un agent de Valenciennes, où il signe un contrat amateur. Il passe alors de la CFA 2 en Ligue 2, malgré un salaire moins élevé.