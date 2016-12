Les avant-centres ont les capacités de vitesse indéniables mais n'ont pas encore le sens du but. Elles font partie des moins prolixes avec trois buts inscrits . Pourtant, la défense a assuré jusqu'ici : aucun but encaissé. Le pays veut terminer ce premier sans faute avec neuf points.

Construire une tactique davantage collective, bien défendre et exploiter les occasions possibles. Le staff promet de garder la palette d'animations de jeu proposée en deux sorties, sinon l'enrichir. Entre 4-4-2 et 4-4-3 pour un départ, les Camerounaises ne sont pas là pour s'arracher devant des Mighty Warriors.

La capitaine, Talent Itai Mandaza et ses coéquipières comptent bien réussir ce que les Sud-africaines n'ont pas pu : battre le Cameroun devant son public et décrocher la deuxième place du groupe. Marjory Nyaumwe, défenseure et Kudakwashe Basopo, avant-centre, veulent être plus précises.

Avec un match nul, une défaite et un point, les Zimbabwéennes comptent se racheter ce vendredi au stade Omnisports Ahmadou Ahidjo de Yaoundé contre des Camerounaises qui jouent à domicile. Ces dernières sont d'ailleurs premières du groupe A et seules qualifiées pour les demi-finale jusqu'ici.

