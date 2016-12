Bénin: Montpellier / Sessegnon - « Je suis venu ici pour le foot »

Après cinq ans en Premier League, Stéphane Sessegnon est revenu en France. L'ancien milieu de terrain du PSG s'est engagé tardivement en faveur de Montpellier. Petit à petit, le club héraultais profite du retour dans l'hexagone de l'international béninois. Le milieu de terrain pailladin revient notamment sur sa venue au MHSC dans les colonnes de L'Equipe de ce samedi.

« Lorsque l'on a passé, comme moi, six années en Angleterre, on se dit : « Pourquoi ne pas finir là-bas ? » Mais j'étais libre et, à un moment donné, il fallait que je me décide. Le projet du club et le fait que je connaissais déjà Frédéric Hantz m'ont convaincu [... ] J'ai eu trois jours de réflexion parce que je ne me voyais pas venir en n'étant pas à 100% dans ma tête. Quand on a joué dans un championnat comme la Premier League, on se pose beaucoup de questions au moment de revenir en France [... ] », a confié Stéphane Sessegnon.

Pour le joueur de 32 ans revenir à Montpellier après cinq ans en Premier League n'est pas une régression. « Non, pas du tout. Même si c'est différent de la Premier League, le championnat de France a de la valeur [... ] Il faut être clair : je ne gagne pas ce que je gagnais en Angleterre, mais ça me suffit. Je suis venu ici pour le foot, pas pour l'argent, sinon je serais parti en Chine. Ce qui a compté dans mon esprit, c'était de pouvoir jouer et prendre du plaisir dans une bonne équipe,» a ajouté Stéphane Sessegnon.