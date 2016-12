Afrique: Basket-Ball / Coupe Clubs Champions (F) - First Bank ne rate pas ses débuts

Ils ne sont plus que trois pour le titre très convoité de Joueur Africain de l'année, l'attaquant… Plus »

First Bank du Nigéria est en quête de son troisième titre continental depuis 2009 et revenir à Maputo - où le club avait remporté sa première couronne en 2003 - semble être le bon moment.

Grâce aux 18 points de Upe ATOSU et à un troisième quart temps remporté 25 à 12, First Bank du Nigéria s'est imposé face à la formation mozambicaine 65-59. Menées dans le premier quarts-temps 18-19, les Nigérianes se sont métamorphosées tout de au long de la rencontre sur dans le troisième quart-temps. A la mi-temps, les deux formations étaient à égalité de point 34-34.

