Madagascar: Le president Faure met l'accent sur le développent durable - L'entreprenariet des jeunes et des femmes et le changement climatique au Sommet de Antananarivo

Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane… Plus »

Auparavant, le Chef de L'Etat Seychellois avait souligné l'importance du Project tourisme durable pour les petits Etats insulaires et avait salué l'initiative de l'OIF portant sur le développement de l' entreprenariat des jeunes et des femmes « afin de leur permettre d'entreprendre, d'innover et d'être les architectes de leur propre vie » a-t-il dit.

Dans ce contexte, il a invité l'OIF à poursuivre son action dans la dynamique de la lutte contre le changement climatique. « Les Seychelles souhaiteraient, en relation avec la COP22 de Marrakech, qui vient de décider d'une feuille de route pour les années à venir, que la Francophonie soit en capacité de porter toutes nos aspirations. » L'année 2018 étant une date importante dans l'application des acteurs étatiques et non étatiques pour les financements. »

Dans un premier temps, le Président Faure a souligné que le thème du Sommet « croissance partagée et développent responsable : les conditions de la stabilité du monde et de l'espace francophone » était en totale cohérence avec la politique nationale Seychelloise, qui place l'homme au centre de tout développement. Il a félicité Madagascar de ce choix.

Le développent durable, l'entreprenariat des jeunes et des femmes et le changement climatique étaient au cœur de l'intervention du Président Danny Faure au XVIeme Sommet de la Francophine, a Antananarivo, Madagascar.

Copyright © 2016 Government of Seychelles. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.