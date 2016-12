Sénégal: FIDAK - L'Ethiopie fait découvrir les produits tirés de son cuir

Dakar — Les exposants de l'Ethiopie, pays invité d'honneur de la 25-eme Foire internationale de Dakar (FIDAK) font étalage dans leurs stands des sacs et des chaussures en cuir, des chemises en coton, du café et de la laine, tous des produits éthiopiens.

Comme pour tous les pays invités d'honneur lors des éditions précédentes, l'Ethiopie, logée au niveau du pavillon tertiaire, marque sa participation pour mériter son titre d'invité d'honneur de cette 25-eme FIDAK.

Reconnaissable de part leurs teints mates et visages aux traits fins, ils exposent fièrement des chaussures d'hommes et de femmes et des sacs en cuir. L'Ethiopie qui a le cheptel le plus important d'Afrique a fait du cuir, une des ses spécialités.

"En Ethiopie, nous avons trois types de cuir, celui tiré de la chèvre, du mouton et du chameau et c'est avec cela que nous fabriquons ces produits que vous voyez", a dit le gérant du stand, Evano.

Montrant des chaussures de classe et des sandales étalées sur la table, Evano fait savoir que lui et ses compatriotes sont à Dakar non pas pour vendre mais, pour faire la promotion de leurs produits. "Nous voulons rencontrer les grands commerçants sénégalais et revenir après", a-t-il ajouté.

Cependant, il soutient que la structure qu'il représente compte ouvrir une boutique à Dakar pour davantage faire connaître leur spécialité.

"Nous vendons nos produits au Kenya, Zimbabwe et aux Etats-Unis où nous envoyons de grosses quantités par conteneur grâce à notre compagnie Ethiopian airlines", a dit le gérant du stand éthiopien, espérant que leurs produits auront le même succès au Sénégal.

M. Evano a indiqué que la délégation éthiopienne va rencontrer ce samedi les dirigeants de la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar afin de voir dans quel domaine les deux pays vont axer leur coopération.

Dans les autres stands aménagés pour le pays, du café, des chemises en coton, de la laine sont exposés. "Tous ces produits sont fabriqués en Ethiopie et par les éthiopiens", a dit fièrement Mehabaw Alemu.

"Pour le moment, j'expose mes chemises mais, à partir de lundi je vais commencer à vendre un peu. Et si des sénégalais sont intéressés on reviendra", ajoute-t-il.

Dans les autres emplacements, la compagnie aérienne du pays et des photos de leur activité d'élevage et de boucherie remplissent le décor.