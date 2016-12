Tchad: Tensions meurtrières à N'Djamena

Mahamat Nour Ibédou, secrétaire général de la Convention tchadienne pour la défense des droits de l'homme, ne partage pas cet avis. Pour lui ces tensions existent et sont même exacerbées car certains à N'Djamena porteraient des armes lourdes en toute tranquillité : « Nous avons un problème au Tchad, on désarme certains citoyens mais ceux qui sont proches du pouvoir sont toujours réarmés. Tous les matins, il y a des fouilles régulières à N'Djamena, des fouilles sur la route, des check-points, les autres citoyens sont dépossédés, même de leurs armes blanches, mais les proches du pouvoir ont toujours leurs armes, parfois des armes de guerre. »

Tout commence par une altercation à la fin d'un match de football. Deux jeunes se battent, l'un d'eux est mortellement blessé. En représailles, ses proches vont incendier le domicile de l'agresseur. La tension monte et samedi matin 26 novembre, des hommes armés surgissent de quatre véhicules et tirent sur la foule qui pleure le garçon. Cinq personnes perdent la vie.

