Afrique de l'Ouest: Tournoi UEMOA 2016 - La Guinée Bissau bat le Bénin (1-0)

De retour des vestiaires, les deux équipes n'arrivent pas à se créer des occasions de buts. Les véritables dernières passes ne parviennent pas aux attaquants. Mais suite à une descente des Bissau Guinéens, le dernier geste a manqué à Toni Da Silva. Quelques minutes plus tard, ce dernier a mis la pression sur le goal béninois Christophe Aifemi et a eu gain de cause (78'). Le score ne bougera plus jusqu'à la fin de la rencontre.

Et pourtant sur le papier, tous les observateurs pronostiquaient une victoire des Ecureuils du Bénin. Un peu timorés en début de rencontre, les Béninois se sont procurés quelques occasions, notamment aux 24 et 35è minutes, sans trouver la faille. Les Guinéens ont réussi a contré leur adversaire jusqu'à la fin de la première mi-temps.

