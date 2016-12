Afrique du Nord: Mosisili pour une coopération avec l'Algérie dans les industries mécanique et pharmaceutique

Constantine — Le Premier ministre du Royaume du Lesotho, Pakalitha Mosisili, a plaidé dimanche à Constantine pour une coopération économique avec l'Algérie notamment dans le domaine des industries mécanique et pharmaceutique.

S'exprimant à l'occasion d'une visite dans la wilaya de Constantine, Pakalitha Mosisili a indiqué que "l'Algérie dispose d'une expérience développée dans plusieurs spécialités industrielles", soulignant que l'occasion se présente pour "renforcer les échanges économiques entre les deux pays".

Qualifiant de "bonnes" les relations entre l'Algérie et le Royaume de Lesotho, l'hôte de l'antique Cirta a indiqué que son pays a besoin de l'expérience algérienne notamment pour les filières de la mécanique et de l'industrie pharmaceutique, réitérant la volonté de son pays de coopérer avec l'Algérie dans les différents domaines économiques.

Au cours de sa visite à Constantine, le Premier ministre du Royaume de Lesotho, accompagné par les ministres de la Poste et des Technologies de l'information et des télécommunications, Iman Houda Feraoun, et de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, a visité l'unité de fabrication des tracteurs agricole ETRAG, située dans la région d'oued H'mimime et le groupement pour la promotion des industries militaires (GPIM), implanté à Ain Smara.

Pakalitha Mosisili a eu également à visiter l'usine de production pharmaceutique UPC, dans la zone industrielle Palma avant de se rendre sur plusieurs sites historiques de la ville à l'instar du palais Ahmed Bey, le musée national Cirta et les ponts Sidi M'Cid et Salah Bey entre autres.

Le Premier ministre du Lesotho était accompagné d'une délégation importante de son gouvernement composée des ministres des Affaires étrangères, de la Défense et de la Sécurité nationale, de l'Education et de la Formation ainsi que de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire.