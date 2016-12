Afrique: Algérie-Lesotho - Signature d'un mémorandum d'entente dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Alger — L'Algérie et le Royaume du Lesotho ont signé lundi à Alger un mémorandum d'entente dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique visant le renforcement de la coopération bilatérale dans ce domaine.

Le document a été signé par le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, et son homologue du Lesotho, Mme Mamphoni Khaketla, en présence des Premiers ministres des deux pays, Abdelmalek Sellal et Pakalitha Mosisili.

Auparavant, les deux Premiers ministres ont eu des entretiens en présence du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, du ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, du ministre de l'Industrie et des Mines, Abdeslem Bouchouareb et celui de l'Enseignement et de la Formation professionnels et des membres de la délégation du Lesotho.

M. Pakalitha Mosisili est arrivé samedi à Alger pour une visite de travail en Algérie du 26 au 29 novembre dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de fraternité entre les deux pays.