Afrique: Commission de l'UA / Mankeur Ndiaye et Abdoulaye Bathily en Afrique du Sud et au Mozambique - Macky en Campagne chez Jacob Zuma et Filipe Jacinto Nyusi

Les élections (le 18 juillet) n'ayant pas pu départager le Botswanais (Dr Pelonomi Venson-Moitoi), l'Ougandais (Dr Specioza Naigaga Wandira Kazibwe) et l'Equato-Guinéen (Agapito Mba Mokuy), il s'en est suivi la réouverture des listes, mais cette fois-ci avec la programmation du vote dans six mois, donc au prochain Sommet de l'Ua prévu à Addis-Abeba.

Lors du 27e Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Ua, les 17 et 18 juillet derniers à Kigali, au Rwanda, aucun des candidats en lice pour la succession de la Sud-Africaine Nkosazana Dlamini Zuma n'avait réussi à obtenir les deux tiers des voix des quelque 54 délégations présentes à cette rencontre.

Par cette décision, notre compatriote devenait officiellement le seul et unique candidat de la Cedeao pour succéder à Nkosazana Dlamini Zuma à la présidence de la Commission de l'Ua à l'occasion des élections qui auront lieu au prochain sommet de l'Ua prévu les 30 et 31 janvier 2017 à Addis-Abeba (Ethiopie).

En effet, du 27 au 29 novembre 2016, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Mankeur Ndiaye se rendra tour à tour au Mozambique et en Afrique du Sud, en compagnie du candidat Sénégalais à la présidence de la Commission de l'Ua, informe un communiqué du Service de l'information, de la communication et des relations publiques du ministère des Affaires étrangères.

Le Sénégal s'active et déroule sa campagne de promotion et de soutien à la candidature du Professeur Abdoulaye Bathily, ancien Représentant Spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, à la présidence de la Commission de l'Union africaine (Ua).

Copyright © 2016 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.