Ethiopie: Patrimoine culturel immatériel - Le Comité de sauvegarde va examiner une trentaine de demandes d'inscription

La Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité compte à ce jour 336 éléments inscrits. Elle vise à assurer une plus grande visibilité aux traditions et aux savoir-faire portés par les communautés sans pour autant leur reconnaître de critère d'excellence ou d'exclusivité.

La Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente recense les éléments du patrimoine vivant particulièrement fragiles ou en péril dont la sauvegarde est considérée une question d'urgence. Elle compte à ce jour 43 éléments inscrits et permet aux États parties à la Convention de mobiliser la coopération et l'assistance internationales nécessaires pour assurer la transmission de ces pratiques culturelles en accord avec les communautés concernées.

« Nous considérons le patrimoine comme un héritage de nos ancêtres que nous devons transmettre aux générations à venir. Le gouvernement éthiopien s'est engagé à le préserver et le sauvegarder et l'UNESCO a toujours soutenu cet effort », a déclaré le Président éthiopien, Mulatu Teshome, dans un discours à l'ouverture de cette session.

Le Comité abordera également la question du patrimoine culturel immatériel dans les situations d'urgence, qu'elles soient liées à des conflits ou des catastrophes naturelles. Le Comité discutera notamment des mesures à prendre pour sauvegarder le patrimoine immatériel dans de telles situations et sur le rôle que peut jouer ce patrimoine pour restaurer la cohésion sociale et encourager la réconciliation.

Copyright © 2016 UN News Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 1,000 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.