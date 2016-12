Mozambique: Arrivée du président du Parlement angolais à Maputo

À son tour, la présidente de l'Assemblée de la République du Mozambique, Verónica Dlovo a déclaré : "les attentes sont grandes, parce que nous allons échanger des expériences, notamment dans le cadre des meilleures pratiques, qui enrichissent davantage le développement institutionnel." «Nous croyons que l'Angola a de bonnes pratiques et nous allons en profiter, et à notre tour, nous pouvons également apporter une modeste contribution," a-t-elle ajouté.

"Bien sûr, nous allons profiter de l'occasion pour un échange d'expériences sur l'exercice de chacun de nos parlements et d'informations sur le développement politique, économique et social des respectifs pays", a ajouté Fernando da Piedade Dias dos Santos. Il a souligné que parmi les aspects qui doivent être améliorés, figurait principalement celui de la coordination stratégique dans les instances internationales, de façon à défendre les intérêts des deux pays. "L'expérience positive de chacun de nos pays va surtout améliorer la coopération dans le domaine de l'administration parlementaire, notamment dans la formation", a-t-il expliquait.

Les députés à l'Assemblée nationale de l'Angola, Exalgina Gamboa, João Pinto et Clarice Kaputo, ainsi que des membres du corps diplomatique angolais, étaient également à la réception. Dans son premier jour de travail, Fernando da Piedade Dias dos Santos a également prévu des rencontres avec les leaders des groupes parlementaires de l'Assemblée de la République du Mozambique, qui sont Frelimo, Renamo et MDM. Parlant à la presse à l'aéroport international de Maputo, président de l'Assemblée nationale de l'Angola a évoqué les bonnes relations de coopération. «C'est pour nous un motif de fierté et de satisfaction de visiter ce pays frère», a-t-il déclaré, précisant que la visite visait à renforcer la coopération bilatérale.

À l'arrivée à l'aéroport international de Maputo, Fernando da Piedade Dias dos Santos a été reçu par son homologue mozambicaine, Verónica Nataniel Macamo Dlovo, et les membres du Parlement et d'autres personnalités locales.

