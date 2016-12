Sud-Soudan: L'envoyée de l'ONU invite la population à s'accrocher à chaque lueur d'espoir

Elle a exhorté tous les Sud-Soudanais et en particulier les dirigeants du pays à mettre le bien-être de leur peuple, notamment celui des garçons et des filles, au premier plan de leurs actions.

Mme Løj quittera ses fonctions à la fin du mois de novembre, après plus de deux ans à la tête de la MINUSS, qui a été créée en 2011 après l'indépendance du Soudan du Sud. La Mission a joué un rôle majeur de protection des civils lors de la guerre civile qui a éclaté en 2013 entre les partisans du Président Salva Kiir et ceux du Vice-président Riek Machar.

Créer un avenir prospère « est possible parce que le Soudan du Sud est un pays si riche en ressources et en terres fertiles », a-t-elle dit lors d'une dernière conférence de presse en tant que chef de mission.

