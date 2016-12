Centrafrique: 85 morts dans les affrontements à Bria

Les derniers affrontements entre groupes armés ex-Séléka en Centrafrique ont fait 85 morts. Le conseiller spécial des Nations unies pour la prévention du génocide, a dénoncé des « violences ciblées » à l'encontre des Peuls.

« Depuis le 21 novembre, quelque 85 civils ont été tués, 76 blessés et près de 11.000 personnes ont été déplacées de leur ville de Bria. Le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique (FPRC) aurait ciblé les Peuls à Bria, par des recherches maison par maison, tuant, pillant et enlevant des habitants. Le FPRC a aussi occupé des bâtiments abritant des hôpitaux, empêchant des Peuls blessés de recevoir des traitements médicaux », a déclaré Adama Dieng. Selon la présidence centrafricaine, le bilan définitif reste à établir et des estimations vont du simple au double.

Ces affrontements ont opposé deux factions armées de l'ex-Séléka qui prétend défendre la minorité musulmane, le FPRC de Nourredine Adam et l'Union pour la paix en Centrafrique (UPC) d'Ali Darass, réputé proche des bergers peuls nomades. Leur prise de pouvoir a entraîné une contre-offensive des milices anti-Balaka majoritairement chrétiennes. Bilan : des milliers de morts, quelque 800.000 déplacés internes ou réfugiés au Tchad, au Cameroun et en RDC, un Etat, une administration, des forces armées et une économie en ruine.

L'intervention militaire française Sangaris, qui a pris fin en octobre, puis la Mission des Nations unies, ont permis la fin des tueries massives et l'élection, en début d'année, d'un nouveau président, Faustin-Archange Touadéra.