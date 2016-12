Afrique de l'Ouest: Tournoi UEMOA 2016 - Les réactions du Mali après le nul contre le Niger

Je pense que j'ai des jeunes joueurs, des joueurs qui étaient concentrés et je pense à la fin, que les jeunes ne soient pas descendus de l'escalier de la première sortie alors il va falloir tirer les enseignements et se préparer en conséquence, parce que la tache maintenant est devenue ardue » a laissé entendre le sélectionneur Djibril Dramé.

« Un match nul n'arrange pas une équipe, surtout à ce stade de la compétition. Ce qui est vrai, il faut reconnaitre que notre équipe, c'est vrai, on n'a mal apprécié cette équipe du Niger, parce que quand on regarde de façon globale, il faut avoir le courage de le dire, ils étaient là entrain de défendre, ils étaient en bloc pour essayer de détruire toutes les possibilités de jeu et ça leur a reussi, malgré les nouvelles stratégies que nous avons dégagées, ils ont pu tenir notre sélection.

