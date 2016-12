Afrique Centrale: Après la RDC, First Quantum accusé de fraude par la Zambie

Des révélations qui démontrent que la firme canadienne n'est pas exempte de reproches quant à sa manière de conduire les affaires sur le continent africain. La RDC lui avait reproché d'avoir fraudé dans l'acquisition des droits miniers. Exactement comme avec la RDC que FQM a conduit jusqu'à l'arbitrage à Paris. Bloomberg a livré l'information dans l'une de ses livraisons.

First Quantum Minerals Ltd (FQM), le plus grand producteur de cuivre d'Afrique, et certains de ses dirigeants accusés de fraude par la Société Zambienne d'investissement minier (ZCCM-IH) appartenant à L’État. Selon ZCCM-IH, FQM a utilisé à tort les recettes d'une mine dans le pays comme un financement à bon marché, selon une plainte déposée à la Cour.

Le mineur canadien a nié les allégations.

D'après ZCCM-IH, propriétaire d'une part de 20% dans la mine a Kansanshi de First Quantum en Zambie, les recettes provenant des ventes de cuivre ont été payées dans des comptes bancaires à Londres et utilisés illégalement pour financer d'autres unités de FQM, l'autre nom sous lequel La société basée à Vancouver est également connue.

Un Montant totalisant 2,28 milliards de dollars $ ont été versés dans les comptes de Londres de 2007 au premier trimestre de 2012, a déclaré ZCCM-IH dans les documents déposés à la Haute Cour de Lusaka.

« La société nie vigoureusement ces allégations infondées, qui n'ont pas de substance », a déclaré John Gladston, un porte-parole de First Quantum dans une réponse par courrier électronique aux questions.

ZCCM-IH, qui est détenue à 77,5% par le gouvernement zambien, a accusé les dirigeants de FQM y compris le PDG Philip Pascall, le président Clive Newall, directeur des opérations Matt Pascall et Le directeur du développement commercial, Martin Rowley, de divers méfaits, y compris la violation d'un accord d'actionnaires Kansanshi et de tromperie, Pour lesquelles il réclame des dommages non spécifiés.

Minorités « méconnues »

Le comportement des avocats de FQM a fait preuve d'un mépris généralisé envers les actionnaires minoritaires.

« Il est à noter que même maintenant le demandeur ne connaît pas la manière dont les sommes ont été pleinement appliquées. »

La société a déclaré que First Quantum avait violé les droits des actionnaires de Kansanshi, en empruntant à tort ce que « était l'argent bon marché qui pourrait être utilisé pour financer d'autres acquisitions. »

Kansanshi a prêté l'argent à FQM Finance Ltd. Enregistee aux Îles Virgin British Islands , selon la plainte de la Cour.

L'argent aurait dû etre payé en dividendes aux actionnaires de Kansanshi, y compris ZCCM-IH, dit-il.

FQM a finalement remboursé l'argent en 2013-2014, a déclaré ZCCM-IH.

L'affaire en cours au Lusaka High Court suit la procédure d'arbitrage que ZCCM-IH a Commencé contre FQM la veille sur les mêmes plaintes. Kansanshi est la plus grande mine de cuivre d'Afrique par la production.

Il s'agit de la deuxième grande société minière que ZCCM-IH a pris des actions cette année, après avoir poursuivi l'unité locale de Vedanta Resources À Londres pour plus de 100 millions de dollars en juin.