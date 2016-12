Rwanda: Génocide rwandais - Kigali ouvre une enquête sur le rôle de responsables français

Si le communiqué ne détaille pas le nom des personnalités visées, le 1er novembre, une commission rwandaise avait publié la liste de 22 officiers supérieurs français qu'elle accuse d'avoir été impliqués dans le génocide « en tant qu'auteurs et complices ». Cette liste a été publiée en réponse à la décision de deux juges français de relancer l'enquête sur l'attentat contre l'ex-président Juvénal Habyarimana, élément déclencheur du génocide. Et parmi les personnalités françaises accusées on peut trouver l'ancien chef d'état-major Jacques Lanxade et le général Lafourcade, commandant de l'opération Turquoise.

Le parquet rwandais souhaite entendre 20 personnalités françaises, afin « de mieux comprendre leur rôle et de décider si elles seront poursuivies ou non ». Au fil des enquêtes, précise le procureur général du Rwanda « d'autres agents et/ou fonctionnaires français pourraient être appelés à assister » la justice rwandaise.

