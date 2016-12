Afrique: L'ONU présente une nouvelle stratégie environnementale pour ses opérations de paix

Le Secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé de l'appui aux missions, Atul Khare, a présenté mardi la nouvelle stratégie environnementale de l'Organisation pour ses opérations de maintien de la paix.

« Nous devons changer nos systèmes et nous devons changer notre état d'esprit. Cela prendra du temps », a déclaré M. Khare dans un discours devant des étudiants à Columbia University, à New York.

L'objectif est de déployer « des missions responsables qui arrivent à un maximum d'efficacité dans leur utilisation des ressources naturelles et à fonctionner en créant un minimum de risques pour les populations, les sociétés et les écosystèmes », a-t-il expliqué.

La stratégie étalée sur six ans prévoit de s'appuyer sur les politiques, les leçons et les pratiques existantes dans l'ensemble du système des Nations Unies pour assurer une performance élevée dans ce domaine. Cette stratégie est conforme aux objectifs de développement durable (ODD) destinés à protéger la planète contre les dégradations et assurer une gestion durable des ressources naturelles.

M. Khare a souligné la nécessité pour les grandes opérations de paix de limiter leur empreinte environnementale quand elles opèrent dans des zones qui souvent n'ont pas l'infrastructure pour préserver des environnements vulnérables. « La performance environnementale est cruciale pour s'assurer que nous ne faisons pas de mal aux personnes que nous avons pour mandat de protéger », a-t-il dit.

La nouvelle stratégie a identifié cinq domaines d'intervention : l'énergie, l'eau et les eaux usées, les déchets, l'impact plus large et les systèmes de gestion de l'environnement.

Dans le cas de l'eau, le Secrétaire général adjoint a souligné l'engagement de l'ONU à traiter correctement les eaux usées, à surveiller fréquemment les pratiques d'élimination de ces eaux usées et à tenir informer régulièrement le public sur ses actions.

« Nous continuerons également à compter sur les pays contributeurs de troupes et de policiers pour qu'ils fassent en sorte que leurs contingents soient vaccinés contre le choléra, comme l'exige l'Organisation des Nations Unies », a-t-il dit.

La stratégie identifie spécifiquement des objectifs à atteindre d'ici à 2020, à mi-parcours, et s'appuiera sur un partenariat avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), qui fournira une assistance technique.

La mise en œuvre de la stratégie incombe au Département de l'appui aux missions, qui soutient 36 opérations de paix dans plus de 30 pays, ainsi que la Mission de l'Union africaine en Somalie (AMISOM).