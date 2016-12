Afrique: Basket-Ball Coupe Clubs Champions (F) - Programme du jour

La Coupe d'Afrique des Clubs Champions Féminin se poursuit ce mercredi au Maxaquene Pavilhao de Maputo.

Pour la rencontre de la journée, First Bank du Nigéria sera face à l'USIU du Kénya. L'arrivée de l'internationale nigériane Olayinka Sanni représente un coup de pouce majeur pour First Bank, qui part favori face à l'USIU du Kenya. Les Nigérianes ont pour de remporter une troisième victoire dans le tournoi. Bien que Sarah Chan, la superstar d'USIU ait rejoint l'équipe à Maputo, elle ne sera pas disponible à cause d'une blessure. Cependant, les Kenyanes peuvent bien rivaliser avec les double champions de l'ACCW.

De son côté l'InterClube croisera le fer avec Forces Armees et de Police. Avec un groupe composé de quelques membres de l'équipe nationale camerounaise, Forces armées et de Police (FAP) a fait preuve d'une grande compétitivité sur les trois premiers matchs. Bien que les Camerounaises aient le statut d'outsider face à InterClube de Luanda - le club le plus titré en ACCW -, l'internationale Camerounaise Siloise Gano et ses coéquipières ne doivent pas être sous-estimées car elles visent une troisième victoire afin de mieux se positionner pour les quarts de Finale.

Ferroviario de Maputo va conclure sa phase Groupe face à Etoile Filante de Lomé qui est à sa première participation dans le tournoi. Le club local a donc une belle occasion de réaliser une série de 3-1 et conforter sa deuxième place dans le Groupe A. Les Togolaises pour leur part chercheront à marquer au moins 50 points, ce qui est leur moyenne sur les deux précédents matchs. Mais c'est évident que ce ne sera pas une tâche facile.

L'A' Politecnica et le GS Pétroliers vont clôturer les rencontres de la journée. Les deux clubs ont enregistré chacune une victoire en trois matchs. Le vainqueur de ce match augmentera ses chances de terminer à la troisième place dans le Groupe B. GS Pétroliers d'Algérie a finalement remporté sa première victoire dans le tournoi de Maputo. Les Algériennes entreront sur le parquet beaucoup plus confiantes après leur victoire de Mardi, part favorites de cette rencontre.