Angola: Le Parlement angolais joue son rôle avec le sens de l'Etat - Président de l'hémicycle

Maputo — Le Parlement angolais joue son rôle avec le sens de l'Etat, en ayant comme objectif majeur la construction et la consolidation d'une nation démocratique et de droit, capable de conduire au développement pour le bien-être et le bonheur de tous les citoyens, a indiqué mardi à Maputo, le président de l'Assemblée Nationale, Fernando da Piedade Dias dos Santos.

Le leader de l'hémicycle a tenu ces propos dans un discours prononcé à la signature du programme de coopération parlementaire pour la période 2016/2018, signé avec son homologue mozambicaine , Mme. Verónica Nataniel Macamo Dlhovo.

"Comme organe principal du pouvoir législatif à l'Assemblée Nationale et aux députés, à travers elle, il convient de s'efforcer pour la défense des grands objectifs nationaux comme le maintien de la paix et de la stabilité, l'unité et la cohésion nationale, la préservation de l'indépendance et la souveraineté nationale, la promotion de l'égalité des citoyens devant la loi, ainsi que le respect de la loi et la sauvegarde des droits fondamentaux de la personne humaine.

Cela, a-t-il dit, sans discrimination et indépendamment des options politiques, du crédo religieux, de l'ethnie, de la condition sociale et économique ou de n'importe quel facteur de différence, d'où la grande responsabilité sur les élus du peuple.

Fernando da Piedade effectue une visite officielle de trois jours au Mozambique.